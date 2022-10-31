لولا دا سيلفا يفوز بانتخابات الرئاسة في البرازيل

فاز لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (77 عاما) في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البرازيل، على منافسه جايير بولسونارو بفارق تجاوز مليوني صوت.

وحصل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على نسبة 50.90% بعد فرز 99.5% من الأصوات، فيما حصل بولسونارو على 49.10%.

وأجريت يوم الأحد في البرازيل الجولة الثانية من الانتخابات العامة، والتي صوّت خلالها المواطنون لاختيار الرئيس المستقبلي للبلاد وحكام 12 ولاية.

وكانت الحملات الانتخابية قوية، وتسببت في حدوث استقطاب سياسي في البلاد، حيث تبادل المتنافسان، الإهانات، والاتهامات بشكل علني.

وسيحكم دا سيلفا ولاية ثالثة من أربع سنوات، علما أنه ترأس البلاد في الفترات بين 2003 و2011.

وكان لولا دا سيلفا مرشحا للرئاسة في انتخابات 2018، إلا أنه لم يتمكن من خوض الانتخابات بسبب إدانته بالفساد وغسيل الأموال، وقد سجن على إثرها.

لكنه تمكن من خوض الانتخابات الحالية بعد إلغاء إدانته، من قبل المحكمة العليا.

ويعد دا سيلفا المفضل في صفوف النساء والفقراء والكاثوليك وفي شمال شرق البلاد الريفي، وتعهد خلال حملته الانتخابية “بحماية الديمقراطية وجعل البرازيل سعيدة مجددا”.

واليوم وبعد أن وضع الشعب البرازيلي ثقته مجددا في لولا دا سيلفا وأعاده إلى سدة الحكم، تنتظره ملفات سياسية واقتصادية مهمة يأمل البرازيليون أن يكون الرئيس القديم الجديد قادرا على حلها.

دا سيلفا في خطاب النصر: البرازيل عادت للساحة الدولية

وأكد لولا دا سيلفا، في أول تعليق له بعد الفوز أن البلاد بحاجة إلى السلام والوحدة. وأعلن في خطاب النصر مساء الأحد أن بلاده “عادت” إلى الساحة الدولية ولم تعد تريد أن تكون “منبوذة”.

وشدد أيقونة اليسار في خطابه على أنه “ليس من مصلحة أحد أن يعيش في أمة مقسمة في حالة حرب دائمة”، وذلك بعد حملة انتخابية قسّمت البلاد وشهدت استقطابا شديدا.

وتابع “اليوم نقول للعالم إن البرازيل عادت” وإنها “مستعدة لاستعادة مكانتها في مكافحة أزمة المناخ”.

وفي تغريدة له على “تويتر”، قال لولا دا سيلفا: “حاولوا دفني حيا، وأنا الآن هنا لحكم البلاد.. في موقف صعب للغاية، لكنني متأكد من أنه بمساعدة الناس سنجد مخرجا ونستعيد السلام”.

وأضاف أنه لم يواجه مرشحا وإنما واجه آلة الدولة الموضوعة في خدمة المرشح، في إشارة إلى منافسه جايير بولسونارو.

وتابع قائلا: “لقد وصلنا إلى نهاية واحدة من أهم الانتخابات في تاريخنا.. انتخابات وضعت مشروعين متعارضين للبلاد وجها لوجه، وهذا اليوم له فائز واحد وعظيم: الشعب البرازيلي”.

وأردف قائلا: “هذا ليس انتصارا لي ولا لحزب العمال ولا للأحزاب التي دعمتني في هذه الحملة.. إنه انتصار لحركة ديمقراطية هائلة تشكلت فوق الأحزاب السياسية والمصالح الشخصية والأيديولوجيات لتنتصر الديمقراطية”.

وصرح بأنه وفي تاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر الذي وصفه بالتاريخي، أوضح غالبية الشعب البرازيلي أنهم يريدون المزيد من الديمقراطية.

وذكر أن الشعب البرازيلي أظهر اليوم أنه يريد أكثر من ممارسة حقه المقدس في اختيار من سيحكم حياته ويريد المشاركة بنشاط في قرارات الحكومة.

وأوضح قائلا: “الشعب البرازيلي يريد أن يعيش بشكل جيد، ويأكل بشكل جيد، يريد وظيفة جيدة وراتبا يتم تعديله دائما فوق التضخم، ويريد الحصول على تعليم وصحة عامتين جيدتين، يريد الحرية الدينية ويريد الكتب بدلا من البنادق.. الشعب البرازيلي يريد استعادة الأمل”.

وأكد الرئيس الجديد أن عجلة الاقتصاد تدور مرة أخرى. وبيّن أنه انطلاقا من 1 كانون الثاني/يناير 2023، سيحكم 215 مليون برازيلي، وليس فقط أولئك الذين صوتوا له لأنه لا يوجد برازيليان اثنان، مضيفا: “نحن دولة واحدة، شعب واحد”.

وأشار إلى أن هذه البرازيل تحتاج إلى السلام والوحدة وأن هؤلاء الناس لا يريدون القتال بعد الآن وقد حان الوقت لإلقاء الأسلحة التي لم يكن يجب استخدامها.

وشدد على التحدي الهائل الذي ينتظره وأنه من الضروري إعادة بناء البلد بكل أبعاده في السياسة، في الاقتصاد، في الإدارة العامة، في الانسجام المؤسسي، في العلاقات الدولية، وقبل كل شيء في رعاية الأشخاص الأكثر احتياجا.

وأفاد “سنكون قادرين جميعا على إصلاح هذا البلد، وبناء البرازيل بحجم أحلامنا مع الفرص لتحويلها إلى حقيقة واقعة.. سوف نعيش في زمن جديد.. زمن السلام والمحبة.. إنه وقت يحق فيه للشعب البرازيلي أن يحلم مرة أخرى”.

بولسونارو يعتكف في مقر إقامته بعد هزيمته

وقالت وسائل إعلام برازيلية إن الرئيس الحالي للبرازيل، جايير بولسونارو، لم يدل بأي تعليقات بعد خسارته في الانتخابات، وهو موجود في مقر إقامته ويرفض التواصل مع الوزراء.

وذكرت صحيفة “فولها دي ساو باولو” أن بولسونارو، بعد ساعتين من خسارته في الانتخابات الرئاسية، لم يدل بأي تعليقات بعد، ولا يرغب في التحدث إلى الوزراء عبر الهاتف أو استقبالهم في المقر (الرئاسي)”.

ردود الفعل الدولية على فوز لولا دا سيلفا

هذا وتوالت ردود الأفعال على فوز اليساري لولا دا سيلفا بانتخابات الرئاسة في البرازيل.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يريد التعاون مع لولا دا سيلفا، مضيفا أن انتخابات الرئاسة في البرازيل حرة ونزيهة وذات مصداقية.

وهنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولا دا سيلفا، معتبرا أن انتخابه رئيسا للبرازيل “يفتح صفحة جديدة في تاريخ” هذا البلد.

وكتب ماكرون على “تويتر” بعد دقائق من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية البرازيلية “معا سنوحد جهودنا لمواجهة التحديات الكثيرة المشتركة وتجديد أواصر الصداقة بين بلدينا”.

كما أرسل رؤساء وكوبا وبوليفيا وفنزويلا والمكسيك وكولومبيا والأرجنتين برقيات تهاني إلى دا سيلفا بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

المصدر: وكالات