التيار الكهربائي بمعدل أربع ساعات في اليوم؟؟

التيار الكهربائي بمعدل اربع ساعات تغذية في اليوم؟؟

تنتهي الباخرة المحملة بـ”الفيول أويل” من إفراغ حمولتها في خزانات معمل الزهراني عند الساعة الرابعة من فجر الاثنين، وبعدها ستبحر باتجاه معمل دير عمار في الشمال لافراغ باقي الحمولة لتبدأ عملية تزويد مناطق طرابلس وعكار بالتيار الكهربائي بمعدل اربع ساعات تغذية في اليوم.

وبالسياق، أفادت مصادر في معمل الزهراني لموقعنا ان “كمية الفيول داخل الخزانات تكفي لتزويد المناطق اللبنانية بمعدل اربع ساعات يوميا على أن تتبعها في الخامس من تشرين الثاني باخرة عراقية اخرى متوجهة إلى لبنان وبالتالي ستستفيد جميع المناطق اللبنانية بالتيار ابتداء من صباح الاثنين واعمال الصيانة الجارية في معمل دير عمار لن تتاثر بها مناطق الشمال”.

المصدر: مراسل الموقع