اعلام العدو: اصابة جنديين في عملية الدهس التي نفذت قرب اريحا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2022 - 16:54

اعلام العدو: اصابة جنديين في عملية الدهس التي نفذت قرب اريحا

منذ 2 ساعة 30 October، 2022
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