بالفيديو والصور | 9 شهداء بانفجار صهريج في بغداد والسوداني يأمر بالتحقيق

استشهد 9 مواطنين عراقيين وأصيب 13 آخرين، أثر انفجار انفجار صهريج في منطقة حي القاهرة، في العاصمة العراقية بغداد.

وأوضح قائد عمليات بغداد، الفريق الركن أحمد سليم، أن “الادلة الجناية تعمل في مكان الحادث لمعرفة سبب الانفجار”، مشيراً إلى ان “المعلومات توضح ان هناك خلل فني في الصهريج ولا يوجد عمل ارهابي”.

وأفادت مصادر عراقية أن الانفجار حدث بالقرب من الجهة الغربية لقناة الجيش بالتحديد في نهاية منطقة حي القاهرة ضمن كراج للعجلات الحمل ويبدو انه احدى العجلات المركونة كانت صهريج للغاز، وبينت أن الانفجار ادى الى تطاير بعض اجزاء الصهريج وعبرت من غرب القناة الى شرق القناة على ملعب خماسي لكرة القدم ومجاور الملعب كوفي شوب وهناك تجمهر للمواطنين حول الملعب في منطقة الطالبية شرقي العاصمة.

وقال شهود عيان إن صهريج غاز نوع فولفو يحمل الرقم (156443 / السليمانية) يقوده شخص يدعى (ابراهيم لطيف سلمان) مواليد 1989 يسكن منطقة الشعب ، وتعود ملكية الصهريج الى شركة بغداد للمشروبات الغازية في منطقة القاهرة ٣٠٩.

وأضاف المصدر أن الصهريج وأثناء توقفه في كراج لوقوف عجلات الحمل والصهاريج مجاور قناة الجيش انفجر ، فيما تحاول فرق الدفاع المدني التي وصلت الى مكان الحادث معرفة سبب الانفجار ، مشيرة الى أن انفجار الصهريج أدى الى تناثر قطعه وعصف المادة الغازية الى الجهة المقابلة للمنطقة ما ادى الى سقوط إحدى تلك القطع وكانت كبيرة نوعاً ما في منطقة الطالبية على أحد الدور وملعب خماسي ومقهى ما ادى ذلك الى مصرع وإصابة عدد من المدنيين الذين كانوا متواجدين هناك لحظة سقوط تلك القطعة.

وبحسب المعلومات الأولية من أحد خبراء المتفجرات من مكان الحادث فأن الانفجار كان بسبب تسرب المادة الغازية ، فيما لم يتم العثور على أي مبرز جرمي حتى الآن في مكان الحادثة.

الى ذلك قال خبير امني أن اغلب سواق الصهاريج لا يضعون سلاسل في مؤخرة مركباتهم لتفريغ الشحنات الكهربائية الناتجة عن احتكاك الوقود مع جدران الصهاريج لهذا تتولد شحنات كهربائية تؤدي إلى جدحة الانفجار ، موضحاً أن هذه الظاهرة تسمى بالكهربائية الساكنة وهي عبارة عن تولد الشحنات الكهربائية على أسطح الأجسام نتيجة لانفصالها عن جزيئاتها بفعل بعض المؤشرات مثل الاحتكاك.

ووجه مدير عام صحة الرصافة علاء المحمداوي، بتهيئة طوارئ المستشفيات لاستقبال جرحى حادث انفجار الصهريج. وذكر بيان لدائرة صحة الرصافة أن “مدير عام صحة بغداد الرصافة علاء المحمداوي يتابع مساء السبت ميدانيا وبشكل فوري جرحى حادث الصهريج خلال علاجهم في مستشفى الكندي برفقة مدير المستشفى سالم البهادلي، فيما سبقها توجيه عاجل الى كافة الاسعافات التوجه إلى موقع الحادث وتهيئة جميع طوارئ المستشفيات واشراف مباشر مقبل مدراء المستشفيات وبالتواصل مع عمليات صحة الرصافة.”

وأضاف، أن “المدير العام اشرف ميدانيا على علاج الجرحى موجها بتوفير كافة الاحتياجات واجراء التداخلات الجراحية للحالات التي تتطلب ذلك بشكل فوري، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والرحمة للشهداء”.

ودعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، إلى فتح تحقيق في حادث انفجار صهريج شرقي العاصمة. وقال رشيد في تغريدة “نتابع باهتمام النتائج المؤلمة لحادث انفجار الصهريج في حي البنوك ببغداد وتسببه بوقوع ضحايا واضرار”. وأضاف، “نؤكد على الجهات ذات الاختصاص بإجراء تحقيق دقيق بالحادث ومحاسبة المقصرين”.

وأمر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات انفجار الصهريج شرقي العاصمة.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن “القائد العام للقوات المسلحة، يأمر بتشكيل لجنة تحقيقية بإشراف وزير الداخلية لمعرفة ملابسات الحادث الذي وقع داخل مرآب للعجلات بواسطة صهريج شرقي العاصمة بغداد”.

وتابعت، “لاطلاع الرأي العام على تفاصيل وأسباب هذا الحادث الذي أسفر عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة 13 آخرين بحسب إحصائيات وزارة الصحة”.

المصدر: مواقع