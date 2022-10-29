“أمن الدولة” أوقفت فارض خوّات وتاجر مسروقات

تمكن عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة، بعد أشهر من الرصد والتعقب، من توقيف بسام ع. المعروف في بيروت بالخوات التي يفرضها على المواطنين، وبتجارته بكل أنواع المسروقات بالتنسيق مع مختلف عصابات السرقة في بيروت، وصادرة بحقه خلاصات حكم ومذكرات توقيف وبلاغات بحث وتحر.

وكان الموقوف تمكن مرات عدة من الهرب خلال محاولات توقيفه بمساعدة معاونين له، وفي المرة الأخيرة تمكن أيضا من الفرار رغم إصابته في رجله اثر تبادل لإطلاق النار. وأخيرا، استفحلت ارتكابات بسام ع. في بيروت، متخذا أقصى درجات الحيطة، عبر التخفي وعدم التنقل إلا في الحالات الضرورية.

والعملية التي قامت بها القوات الخاصة في أمن الدولة أتت مفاجئة لبسام، ولم يبد خلالها أي مقاومة، رغم أنه كان يحمل سلاحا أبيض لم يتسن له استعماله. وأفاد الموقوف بأن مخدرات كانت بحوزته أيضا للاستعمال الشخصي. وليل البارحة بدأت التحقيقات معه ولا تزال مستمرة بإشراف القضاء المختص.

المصدر: امن الدولة