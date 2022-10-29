الآلاف يتظاهرون في براغ للتنديد بالعقوبات ضد روسيا والمطالبة باستقالة الحكومة

ذكرت قناة Ren TV أن الألاف خرجوا إلى الشوارع في براغ، للمطالبة باستقالة الحكومة، ورفع العقوبات عن روسيا.

وأشارت القناة نقلا عن المتظاهرين انهم يشعرون بالغضب، لأن السلطات لا تهتم بمواطنيها، وتساعد الأوكرانيين بدلا من ذلك.

كما يشعر المتظاهرون بالقلق من مشكلة أزمة الطاقة، داعين لإبرام اتفاقيات إمدادات غاز مباشرة مع روسيا.

بالإضافة إلى براغ، جرت مسيرات في مدن برنو، بيلزن، سيسك بوديوفيتش، أوسترافا، كارفينا، جافيرزوف، ليبيريتش، إلخ.

يشار إلى أن أوروبا تواجه أزمة طاقة غير مسبوقة. في 13 أكتوبر، كتب الإيكونوميست أن أوروبا تتأرجح على شفا ركود عميق، بينما يتحسن الوضع الاقتصادي في روسيا. انخفض التضخم في الاتحاد الروسي بشكل حاد، وفي الاتحاد الأوروبي، على العكس من ذلك، ارتفع لمستويات قياسية.

المصدر: وكالات