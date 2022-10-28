كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين مرة أخرى بعد أسبوعين من آخر عملية إطلاق، وتتزامن هذه المرة مع آخر يوم تدريبات هوكوك العسكرية المشتركة بين القوات الكورية الجنوبية والأمريكية.

ووفقا لما ذكرته هيئة أركان القوات المسلحة لكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، فإن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى نحو مياه البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية من منطقة تونغ-تشيون في إقليم كانغوون وذلك خلال الفترة من الساعة الـ11 و59 دقيقة الى الساعة الـ12 و18 دقيقة نهار اليوم.

وأعلنت هيئة الأركان أنها لا تملك معطيات إضافية، وأن الجيش الكوري الجنوبي يعمل على جمع مزيد من المعطيات وتحليلها.

وقالت الهيئة أن الجيش عزز مستوى الرقابة وحالة التأهب مع الحفاظ على التنسيق الوثيق مع الجانب الأمريكي استعدادا لأي تطور محتمل.

وجاء إطلاق اليوم بعد أسبوعين من إطلاق بيونغ يانغ صاروخا من طراز أسكاندار(KN-23) فجر يوم 14 من الشهر، ويعد المرة الرابعة عشر منذ انطلاق الحكومة الجديدة في كوريا الجنوبية.

وأجرت بيونغ يانغ 9 اختبارات صاروخية منذ 25 سبتمبر الماضي، بما في ذلك صاروخ باليستي متوسط ​​المدى من نوع هواسونغ -12، حلق فوق اليابان، محطما رقما قياسيا بالنسبة للتجارب الصاروخية لكوريا الشمالية، بلغ مداه 4500 كيلومتر، وحلق على ارتفاع ألف كيلومتر.

وتقول كوريا الشمالية إن كل نشاطها العسكري هو رد على “استفزازات” كوريا الجنوبية، التي أجرت مؤخرا مناورات عسكرية نشطة، سواء بشكل مستقل أو بالاشتراك مع الولايات المتحدة واليابان.

المصدر: وكالات