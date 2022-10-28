بالفيديو والصور.. شهيدان وجريح بحالة حرجة باستهداف جيش الاحتلال سيارة في نابلس

استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخر، فجر اليوم الجمعة، جراء إطلاق قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على سيارة تقلهم بالقرب من حاجز حوارة بنابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد المواطنين عماد أبو رشيد (47 عاماً) وهو من متربات جهاز الدفاع المدني، ورمزي زبادة برصاص الاحتلال الاسرائيلي، وإصابة آخر بجراح حرجة.

وأضافت الصحة، أن طواقمها الطبية تجري في هذه الأثناء بمستشفى رفيديا الحكومي عمليتين جراحيتين للمصابين اللذان وصفت جراحهما بالحرجة.

وذكر شهود عيان، أن قوات من جيش الاحتلال أطلقت أكثر من 30 طلقة صوب سيارة بشكل مباشرة، قرب حاجز حوارة.

ونقلت وسائل إعلام العدو، عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قوله: إن “قوة من الجيش كانت بنشاط استباقي في منطقة نابلس، رصدت مركبتين مشبوهتين بعد عملية إطلاق نار استهدفت موقع عسكري، حيث أطلقت القوة النار عليهما”.

وأضاف المتحدث، أن عملية إطلاق النار لم تسفر عن وقوع إصابات بين صفوف الجنود، بينما تنفذ قوات الجيش عمليات تمشيط عن مشبته بهم في المنطقة.

وبعد ذلك، اقتحمت عشرات الجيبات العسكرية الإسرائيلية مدينة طولكرم وتمركزت على دوار فرعون وحاجز حوارة، ومنعت المواطنين الاقتراب من المكان.

المصدر: فلسطين اليوم