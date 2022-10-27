الرئيس عون تسلم من هوكشتاين الرسالة الاميركية الرسمية حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2022 - 10:56

الرئيس عون تسلم من هوكشتاين الرسالة الاميركية الرسمية حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع فلسطين المحتلة

منذ 1 ساعة 27 October، 2022
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