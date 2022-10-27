تقرير مصور | المنار تفتتح تحقيقات مسار الترسيم .. – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2022 - 00:30
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18 شهيدا بينهم طفلان و40 جريحا اثر اعتداء نفذه إرهابي من داعش على مزار السيد أحمد بن الإمام موسى الكاظم (ع) جنوب ايران
مصادر أمنية إيرانية تعلن أن السلطات اعتقلت منفذ الهجوم على مزار السيد أحمد بن الإمام موسى الكاظم (ع)
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: هجوم شيراز لن يمر دون رد وأعداؤنا يسعون إلى الإنتقام عبر نشر الإنقسام والعنف
الحكومة الإيرانية: الإرهابيون قتلوا الأطفال والنساء بدعم من الديكتاتوريات الإعلامية المروجة للعنف ونيران مثيري الشغب
المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية: الذين يدعون كذبا الدفاع عن حقوق الإنسان أرادوا مشاهدة العنف وسفك دماء شعبنا
الحرس الثوري الإيراني يعلن استشهاد اثنين من منتسبيه في مدينة زاهدان اثر اطلاق النار عليهما في ساحة الضمان
الرئيس الإيراني خلال استقباله السفير الكويتي الجديد: الحوار بين دول الجوار هو أكثر السبل تاثيراً في حل المشاكل
عرين الأسود - نابلس تنشر بياناً ترد فيه على زعم جيش الإحتلال بتحقيق نصر عليها خلال اقتحام نابلس قبل أيام
عرين الاسود - نابلس: استدرجنا العدو إلى الداخل وضربنا القوة المتقدمة من الأجناب والمؤخرة وتم القضاء عليها
عرين الأسود للمستوطنين الصهاينة: كيانكم يكذب عليكم ويجركم إلى الهاوية ونتحدى الجيش أن ينشر فيديو الإقتحام
إعلام العدو يقول إن الكيان أصبح أمام اختبار صعب في مواجهة "عرين الاسود" وإن الوضع يمكن أن يخرج عن السيطرة
القوات الروسية تطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز "يارس" في إطار تدريبات لقوات الردع الاستراتيجية الروسية
روسيا تجري تدريبات على توجيه ضربة نووية مكثفة من قبل القوات الهجومية الاستراتيجية رداً على ضربة نووية من قبل الخصم
الرئيس الروسي: العالم بات متعدد الأقطاب وبعض الدول تحاول الحفاظ على هيمنتها المترنحة بشتى الوسائل من بينها العسكرية
بوتين: أوكرانيا أصبحت أداة للسياسة الخارجية الأميركية وفقدت سيادتها عمليا والولايات المتحدة تسيطر عليها بشكل مباشر
الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني يعربان عن رغبتهما بإعادة إطلاق العلاقات بعد خلافات على خلفية تداعيات الحرب في أوكرانيا
رئيس غينيا بيساو يزور كييف ويلتقي بالرئيس زيلينسكي: نريد تقاربا بين روسيا واوكرانيا لإيجاد طريق للسلام بين الدولتين
زيلينسكي يتحدث عن "توجه إيجابي" في العلاقات مع الكيان الإسرائيلي بعدما تقاسم الجانبان معلومات تتصل بالمسيرات
وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة على عدد من الشركات والمواطنين في روسيا
عشرات العائلات السورية القاطنة في مخيمات لبنان تعود إلى قراها الآمنة في إطار جهود دمشق لإعادة المهجرين إلى البلاد
المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان: سنواصل المشاركة في الحوار مع الحكومة حول عمليات إعادة اللاجئين السوريين
الخارجية السورية تدين هجمات المجموعات الكردية في القامشلي ضد منظمات إنسانية وتطالب الدول الراعية لها بالضغط عليها
قوات الإحتلال الأمريكي في شمال سوريا تسرق كمية جديدة من النفط والقمح من منطقة الجزيرة وتنقلها إلى قواعدها في العراق
الموفد الأمريكي في ملف الترسيم عاموس هوكشتاين يزور لبنان والكيان الإسرائيلي استعدادا لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية
حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن: الثروة النفطية ثروة سيادية لكل أبناء اليمن وينبغي أن تسخر من أجل تخفيف معاناته
وفد من حركة حماس برئاسة اسماعيل هنية يزور حركة طالبان ويرحب بمواقف الحركة الداعمة لتطلعات الشعب الفلسطيني
نائب رئيس حكومة طالبان يلتقي السفير الصيني في كابول: طلبنا من الصين تضمين أفغانستان في مشروع "طريق واحد وحزام واحد"
مقتل 267 شخصاً وإصابة 228 ونزوح 66360 فرداً اثر اشتباكات بين عرقيتي الهاوسا والبارتا في ولاية النيل الأزرق
وزيرة الصحة في اوغندا تعلن أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 109 والوفيات إلى 30
الحكومة المصرية ترفع الحد الأدنى للأجور 11 % وتقر علاوة بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة بمقدار 300 جنيه شهرياً
البنك الدولي: مقترح مجموعة السبع بشأن تحديد سقف لسعر النفط الروسي قد يتطلب مشاركة أسواق ناشئة واقتصادات نامية
وزير الخارجية الأمريكية: لا أرى إمكانية على المدى القصير للمضي قدماً في احياء الإتفاق النووي مع ايران
وزير الخارجية الأمريكية: نتشاور مع الكونغرس بشأن إجراءات تضمن المصالح الأمريكية بشكل أفضل في العلاقة مع السعودية
مؤشر ناسداك الأمريكي الذي يضم شركات تكنولوجية كبرى يتراجع بنحو 2 % ما تسبب بخسائر كبيرة وزاد من مخاوف تباطؤ النمو
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان يعلن أن يوم غد الخميس هو أول أيام ربيع الآخر
تقرير مصور | المنار تفتتح تحقيقات مسار الترسيم ..
منذ 3 ساعة
26 October، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
المنار تفتتح تحقيقات مسار الترسيم ..
بالخطيئة رقم 1 ..
الخطيئة التي فرطت بالثروة
المصدر:
قناة المنار
تحقيقات مسار الترسيم
ترسيم الحدود البحرية
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