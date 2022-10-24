وسائل إعلام روسية: رئيس الأركان الروسي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأميركي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 24 2022 - 19:38

وسائل إعلام روسية: رئيس الأركان الروسي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأميركي

منذ 58 mins 24 October، 2022
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