الرئيس بري يرفع جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية بعد فقدان النصاب ويحدد الجلسة الخامسة لاحقا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 24 2022 - 12:58

الرئيس بري يرفع جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية بعد فقدان النصاب ويحدد الجلسة الخامسة لاحقا

منذ 2 ساعة 24 October، 2022
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