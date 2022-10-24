وصول أول قافلة للمدرعات الفرنسية إلى رومانيا

أفادت إذاعة رومانيا بوصول أول قافلة من ناقلات الجند المدرعة الفرنسية إلى رومانيا أمس الأحد عبر معبر “ندلاك” الحدودي.

وقالت الإذاعة “بهذه الصورة تعزز فرنسا تواجدها العسكري في رومانيا في إطار المجموعة القتالية لحلف الناتو المرابطة في مدينة تشينكو حيث يتواجد حاليا 750 عسكريا فرنسيا”.

ونقلت عن العقيد ألكسندر دي فيليغوند مرافق القافلة: “بعد اندلاع النزاع في أوكرانيا تم اتخاذ قرار بإرسال وحدات مشاة (إلى رومانيا) لكن فيما بعد … تم اتخاذ قرار نشر كتيبة ثقيلة في تشينكو والانتقال من تزويدها بالمعدات العسكرية الخفيفة إلى المعدات المدرعة. ويدور الحديث عن سرية الدبابات من طراز “Leclerc” وناقلات الجند المدرعة للمشاة”.

وأضاف: “نحن هنا للمشاركة بالتدريبات المشتركة مع العسكريين الرومانيين وكذلك الهولنديين، والتي ستجرى في تشينكو والمناطق الرومانية الأخرى على حد سواء”.

ومن المتوقع أن تصل قافلة ثانية تضم كتيبة الدبابات “Leclerc” إلى رومانيا في الشهر القادم.

واتخذ وزراء دفاع حلف الناتو أثناء لقائهم في بروكسل في 16 فبراير الماضي قرارا حول نشر مجموعة قتالية جديدة للحلف في أراضي رومانيا. ومن المتوقع أن يتفق تشكيلها وتعدادها مع المجموعات المماثلة المنشورة في بلدان البلطيق وبولندا. وأعلنت وسائل إعلام، سابقا، أن الحديث يدور عن كتيبة متعددة الجنسيات يصل عدد أفرادها إلى 1000 رجل تحت قيادة فرنسا التي سترسل أكبر فرقة إلى المجموعة.

المصدر: وكالات