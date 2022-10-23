الوزير حمية: فرقنا تعمل وستستمر بعملها ليلا ونهارا لضمان بقاء مجاري صرف مياه الأمطار على الاوتوسترادات مفتوحة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2022 - 23:00

الوزير حمية: فرقنا تعمل وستستمر بعملها ليلا ونهارا لضمان بقاء مجاري صرف مياه الأمطار على الاوتوسترادات مفتوحة

منذ 2 ساعة 23 October، 2022
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