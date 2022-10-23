بيان من مصرف لبنان حول “منصة صيرفة”.. – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2022 - 18:20

بيان من مصرف لبنان حول “منصة صيرفة”..

منذ 7 mins 23 October، 2022
رياض سلامة
لبنان

اصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيانا اعلن فيه انه “بناء على المادتين 75 و 83 من قانون النقد والتسليف سيقوم مصرف لبنان ومن خلال منصة SAYRAFA ببيع الدولار الأميركي حصرا إبتداء من يوم الثلاثاء القادم، علما انه لن يكون شاريا للدولار عبر منصة SAYRAFA من حينه وإلى إشعار آخر”.

اضاف البيان انه وفق “ما نص عليه التعميم 161 يستمر دفع معاشات القطاع العام بالدولار الاميركي، ومن ناحية اخرى تستمر سحوبات ال 400$ لاصحاب الحسابات المصرفية، كما انه يستمر العمل بالتعميم 151 والتعميم 158 وأيضا يتم الدفع بالدولار الأميركي”.

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