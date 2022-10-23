تساقط أمطار غزيرة في منطقة بعلبك مع زخات من البَرَد – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2022 - 18:20

تساقط أمطار غزيرة في منطقة بعلبك مع زخات من البَرَد

منذ 52 mins 23 October، 2022
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