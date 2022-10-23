وزير الصحة يجول بقاعاً وسط إجراءات لمنع انتشار الكوليرا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2022 - 15:36

وزير الصحة يجول بقاعاً وسط إجراءات لمنع انتشار الكوليرا

منذ 2 ساعة 23 October، 2022
فراس ابيض
لبنان

قام وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض اليوم بجولة في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، و رافقه وفد من المنظمات الدولية، للاطلاع ميدانيا على الوضع الوبائي والاجراءات المتخذة للاستجابة لتفشي الكوليرا.
وشملت الجولة مركز الايمان للرعاية الصحية الاولية، ومحطة تكرير المياه الممولة من الهلال الاحمر القطري، ومركز بلدية عرسال للرعاية الصحية الاولية، ومخيم النازحين السوريين في قب الياس، ومستشفى “اطباء بلا حدود” في بر الياس.

 

 

وزير الصحة جال امس في طرابلس وعكار مطَّلعاً على واقع انتشار الكوليرا الآخذ بالتصاعد.

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