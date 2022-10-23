وزير الصحة يجول بقاعاً وسط إجراءات لمنع انتشار الكوليرا

قام وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض اليوم بجولة في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، و رافقه وفد من المنظمات الدولية، للاطلاع ميدانيا على الوضع الوبائي والاجراءات المتخذة للاستجابة لتفشي الكوليرا.

وشملت الجولة مركز الايمان للرعاية الصحية الاولية، ومحطة تكرير المياه الممولة من الهلال الاحمر القطري، ومركز بلدية عرسال للرعاية الصحية الاولية، ومخيم النازحين السوريين في قب الياس، ومستشفى “اطباء بلا حدود” في بر الياس.

وزير الصحة جال امس في طرابلس وعكار مطَّلعاً على واقع انتشار الكوليرا الآخذ بالتصاعد.