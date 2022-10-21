فلسطين المحتلة: إصابتان برصاص الاحتلال الصهيوني إحداهما لطفل خلال المواجهات في كفر قدوم شرق قلقيلية (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2022 - 15:38

فلسطين المحتلة: إصابتان برصاص الاحتلال الصهيوني إحداهما لطفل خلال المواجهات في كفر قدوم شرق قلقيلية (فلسطين اليوم)

منذ 12 mins 21 October، 2022
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