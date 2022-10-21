رغم تشديدات الاحتلال.. عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدّى عشرات آلاف المواطنين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم التشديدات والقيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط البلدة القديمة والمسجد المبارك.

كما أدى المصلون صلاة الغائب في رحاب المسجد الأقصى على شهداء فلسطين.

وأوضحت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال كثفت من انتشارها في شوارع المدينة المقدسة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، وفرضت تضييقات على الأهالي الوافدين إلى المسجد.

وكان آلاف المواطنين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، رغم العراقيل والعوائق التي وضعتها قوات الاحتلال في أزقة البلدة القديمة، وذلك تلبية لدعوات من هيئات مقدسية لشد الرحال للمسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه.

المصدر: فلسطين اليوم