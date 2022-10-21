أردوغان: لا مانع أمام تمديد اتفاقية الحبوب

أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة سلسلة تصريحات تتعلق بمسألة تمديد اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا وإنشاء مركز للغاز والعلاقات مع السويد والولايات المتحدة.

وقال أردوغان في تصريحات صحفية أدلى بها على متن رحلة عودته من أذربيجان لتركيا، إنه “لا يوجد مانع أمام تمديد اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود”، مضيفا أنه لمس ذلك خلال محادثاته مع نظيريه الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين.

وأشار أردوغان إلى أن 62 في المئة من شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية ذهبت إلى أوروبا، و5.7 في المئة فقط، أي ما يساوي 454 ألف و626 طن، وصلت للبلدان الأقل نموا.

وصرح أردوغان أنه يعتزم إجراء محادثات هاتفية مع كل من الرئيسين بوتين وزيلينسكي قريبا.

وبشأن ملف الغاز، أكد أرودغان أن بلاده تبدأ بتقييم احتياجات أوروبا للطاقة، موضحاً أنه “سنقيم ما تنتظره وتتوقعه أوروبا بخصوص مركز توزيع الغاز، ونتخذ خطوات على هذا الأساس”.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع السويد وطلبها بالانضمام إلى الناتو، أكد أردوغان أن رئيس الوزراء السويدي الجديد “يدعم مكافحة الإرهاب والإرهابيين”، لافتاً إلى أن “رئيس الوزراء السويدي طلب موعداً لزيارة تركيا وإجراء محادثات معنا.. فقلت حسنا، فليأت”.

وحول مفاوضات شراء مقاتلات F-16 من واشنطن قال أردوغان “فعلنا ونفعل كل ما يلزم لتحقيق نتيجة إيجابية ويبقى السوق العالمي واسعاً وهناك حلول متنوعة متاحة”.

المصدر: روسيا اليوم