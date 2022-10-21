وزير خارجية أوكرانيا بحث مع رئيس وزراء العدو توريد أنظمة الدفاع الجوي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2022 - 15:38

وزير خارجية أوكرانيا بحث مع رئيس وزراء العدو توريد أنظمة الدفاع الجوي

منذ 2 ساعة 21 October، 2022
وزير خارجية أوكرانيا بحث مع رئيس وزراء العدو توريد أنظمة الدفاع الجوي
وزير خارجية أوكرانيا بحث مع رئيس وزراء العدو توريد أنظمة الدفاع الجوي
أخبار دولية - اوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أنه أجرى محادثات مع رئيس وزراء العدو الإسرائيلي يائير لابيد بشأن تقديم المساعدة العسكرية لبلاده، ولا سيما أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي.

وقال كوليبا عبر حسابه في “تويتر” “ناقشنا مع  لابيد بالتفصيل نداء أوكرانيا لإسرائيل لتوفير أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي والتقنيات”.

وكان وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس قد صرّح مؤخراً، في اجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي، أن كيان الاحتلال لن يزود أوكرانيا بالسلاح لعدد من الأسباب العملياتية، على الرغم من حقيقة أن الحكومة تواصل دعم كييف من خلال المساعدات الإنسانية.

المصدر: روسيا اليوم

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