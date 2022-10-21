“الجهاد الإسلامي” تزُف الشهيد صلاح بريكي: هذه الدماء ستكتب النصر على العدو

زفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الجمعة، إلى “جماهير شعبنا وأمتنا شهيدها المجاهد صلاح عبد الله بريكي (19 عامًا) ابن “كتيبة جنين””، الذي ارتقى برصاص الاحتلال أثناء تصديه لاقتحام مدينة جنين فجر الجمعة.

وقالت الحركة في بيان لها “إننا في حركة الجهاد الإسلامي إذ ننعى الشهيد صلاح الذي التحق بقافلة شهداء جنين الذين صنعوا المجد وقدموا واجبهم على طريق القدس، نؤكد أن هذه الدماء الطاهرة سوف تسعر من انتفاضة شعبنا وستكتب نصره على هذا العدو المجرم”.

وباركت الحركة “الأيدي المباركة لمجاهدي “كتيبة جنين” في سرايا القدس، ومقاومي شعبنا الأبطال، الذين يسطرون ملاحم العز والفخار لشعبنا في وجه العدوان الصهيوني الذي يستهدف أهلنا ومقدساتنا ويتصدون لجنوده ومستوطنيه على امتداد الضفة الباسلة”.

المصدر: فلسطين اليوم