4 طرق للتفريق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش؟

يبحث الكثيرون عن طرق عديدة للتفريق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش، فزيت الزيتون غني بالمصادر التي يحتاجها الجسم، مثل الدهون الأحادية غير المشبعة و أوميجا 3 والفيتامينات أ،ك ،د،هـ، إلا أم هناك أنواع مغشوشة من زيت الزيتون، وعليك معرفة الفرق بين الأصلي والمغشوش.

تميز زيت الزيتون الأصلي بعدة مواصفات تميزه عن المغشوش و هي : الرائحة القوية لزيت الزيتون رائحة قوية، يمكن تمييزها عن أي رائحة أخرى، بحسب موقع “naturallivingideas” المعني بالأمور الصحية والطعام.

1- اللون

زيت الزيتون الاصلي يكون لون زيت الزيتون مائل إلى اللون الأخضر عندما يكون قد عُصر حديثًا وبعد ذلك يصبح مائلا إلى اللون الأصفر الفاتح.

2-أكثر لزوجة

يتم فحص الزيت عن طريق لمسه فمن المعروف أن زيت الزيتون الأصلي في ملمسه لزوجة أكبر من أي نوع آخر من الزيوت الأخرى.

3-المذاق المميز

لزيت الزيتون الأصلي لزيت الزيتون الاصلي مذاق مميز، كما أنه يبقى محتفظا بطعمه لمدة طويلة دون أن يتغير ويبقى على قيمته الغذائية و فيتاميناته الطبيعية مدة تخزينه.

4- معدل الحموضة

يمكن فحص الزيت عن طريق تذوقه وفحص درجة الحموضة، فإن كانت الحموضة عالية فهذا يعني أن الزيت غير أصلي ورديء.

أما إن كانت الحموضة قليلة ويجب أن لا تتعدي الواحد بالمئة فهذا يعني أنه زيت أصلي و جودته عالية.

تجد معدل الحموضة مذكور في مواصفات المنتج عند شرائك ، فاقرائها جيدا قبل أن تشتريه

طريقة منزلية لمعرفة زيت الزيتون الأصلي:

لمعرفة ما إذا كان زيت الزيتون أصلي أو زيت بكر ممتاز ولتجنب شراء زيت زيتون مغشوش، إليك الطريقة:

-احضر وعاء وضع به ملعقتين أو أكثر من الزيت ثم أغلقه.

– ضعه في الثلاجة لمدة 24 ساعة فإذا تجمد الزيت و تماسك فإنه زيت أصلي أما إذا ظل سائلًا كما هو فهو على الأغلب غير أصلي أو مغشوش.

المصدر: مواقع