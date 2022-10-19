الرئيس الأسد يهنئ نظيره العراقي: نرغب بتعزيز العلاقات بين البلدين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2022 - 11:44

الرئيس الأسد يهنئ نظيره العراقي: نرغب بتعزيز العلاقات بين البلدين

منذ 3 ساعة 19 October، 2022
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العراق - عربي وإقليمي

سلّم السفير السوري لدى بغداد صطام جدعان الدندح، للرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد رسالة تهنئة خطية من الرئيس بشار الأسد، بمناسبة انتخابه رئيسا.

وذكرت حسابات الرئاسة العراقية أن الرئيس الأسد تمنى لرشيد النجاح في عمله “لتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب العراقي من نمو وتطور”.

وأشارت الرسالة إلى “العلاقات التاريخية  التي تربط البلدين  والوشائج الأخوية للشعبين الشقيقين، وضرورة تعزيزها في المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة”.

وعبّر الرئيس العراقي عن شكره للرئيس الأسد على تهانيه، “معربا عن رغبة العراق بتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والعمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار”.

المصدر: وكالات

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