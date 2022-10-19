“لقاء الاحزاب”: لاستثمار عائدات النفط والغاز وحمايتها والحفاظ عليها بعيدا عن أي فساد أو نهب

طالب “لقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية” في بيان له الثلاثاء “بإنشاء صندوق سيادي لاستثمار عائدات النفط والغاز وحمايتها والحفاظ عليها بعيداً عن أي فساد أو نهب الثروة الوطنية، وبما يضمن استفادة الأجيال الحالية واللاحقة من هذه العائدات، وتنمية الاقتصاد الوطني الإنتاجي والتعليم والصحة”.

ودعا اللقاء “مجلس النواب الى المسارعة لوضع الصيغة التشريعية القانونية لهذا الصندوق بحيث يكون جاهزاً لاستقبال عائدات النفط والغاز فور بدء تحققها”، وطالب “بالإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، استباقاً لمخاطر وتداعيات احتمال شغور منصب رئاسة الجمهورية نهاية الشهر الجاري”، محذرا من “المخاطر والتداعيات السلبية لعدم تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تولي صلاحيات رئيس الجمهورية في حال عدم انتخاب رئيس جديد، وبالتالي تجنب تفاقم الأزمة التي ترزح تحت وطأتها البلاد”.

من جهة ثانية، وجه اللقاء “تحية اكبار واجلال إلى انتفاضة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة”، مؤكدا أن “تصاعد المقاومة الشعبية والمسلحة إنما ينعكس تحولا هاما في النضال الوطني الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني وجرائمه الوحشية، كما يعكس فشلا صهيونيا مدوياً في سعيه إلى إخماد المقاومة وفرض الأمر الواقع الاحتلالي على الشعب الفلسطيني”.

ولفت اللقاء إلى أن “هذه الانتفاضة المتواصلة للشعب الفلسطيني، إنما تؤكد من جديد أن المقاومة المسلحة والشعبية هي السبيل لمواجهة إرهاب الاحتلال وتحرير الأرض المحتلة على غرار ما حصل في قطاع غزة وجنوب لبنان”، منوها “بموقف الحكومة الأسترالية نقل سفارة بلادها من القدس إلى تل أبيب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام