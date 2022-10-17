لقاء الأحزاب زار روداكوف وبحث تطورات اوكرانيا والعلاقات اللبنانية الروسية

زار وفد من “لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية” السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف وكان عرض لآخر المستجدات الدولية، لا سيما ما يحصل في أوكرانيا. كما تطرق البحث للعلاقات اللبنانية الروسية وضرورة تطويرها لمصلحة البلدين الصديقين”.

وأشار بيان لهيئة التنسيق في لقاء الاحزاب الى ان الوفد أكد “دعم لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية للموقف الروسي في أوكرانيا، لأنه يُعتبر دفاعاً مشروعاً عن الأمن القومي الروسي في مواجهة المؤامرة الأميركية التي تستهدفه، من خلال التدخل المباشر الذي سعى لتحويل أوكرانيا إلى منصة تهديد لمصالح روسيا الاتحادية وأمنها القومي”.

وذكر البيان أن “الوفد تقدم بالشكر من دولة روسيا الاتحادية على وقوفها الدائم إلى جانب القضايا العادلة لشعوب أمتنا، ومساعدتها للبنان في مختلف المحن والأزمات التي تعرض لها، خصوصاً في العقد الأخير، حيث عرضت روسيا العديد من المشاريع الحيوية للنهوض بالاقتصاد اللبناني، إضافة إلى عروض تقديم المساعدات للجيش اللبناني”.

من جهته، أكد السفير أن روسيا ما زالت على موقفها في دعم لبنان واستقراره، ولا يهز علاقتها به بيان من هنا أو موقف من هناك، وأن القيادة الروسية جاهزة لمساعدة لبنان في ما يحتاجه للخروج من الأزمات التي يعيشها، لا سيما وأن السياسة الروسية كانت على الدوام إلى جانب لبنان، من خلال المواقف التي ساهمت بها في مجلس الأمن، أو في مختلف المحافل الدولية”.

الوفد تألف من النائب السابق كريم الراسي – تيار المردة، منسق لقاء الأحزاب الوزير السابق محمود قماطي – حزب الله، مهدي مصطفى – الحزب العربي الديمقراطي، مقرر لقاء الأحزاب المحامي علي عبدالله – حركة أمل، فؤاد حسن – حركة الناصريين المستقلين – المرابطون، قاسم صالح – الحزب السوري القومي الاجتماعي، المحامي احمد المرعي – حزب الإتحاد، بارير آرسن – حزب الطاشناق، المحامي رمزي دسوم – التيار الوطني الحر، علي غريب – حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان، الدكتور أحمد قيس – حركة الشعب، الدكتور علي ضاهر – حزب الله، أمين سر اللقاء محمد المهتار – الحزب الديمقراطي اللبناني، الدكتور محمد ابراهيم – حركة الناصريين المستقلين- المرابطون”.