مربّو الأبقار للمنار…معامل لبنانية تنتج مُحضّرا غذائيا على أنّه من مشتقات الأجبان والألبان!!

في مقابلة للخط الساخن ضمن نهار جديد على قناة المنار علّق مدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة د.إلياس إبراهيم على قرار السماح باستيراد الجبنة البيضاء مؤكّدا أن المنتجات المستوردة لم تعد تنافس المحلّية لا بالسعر ولا بالجودة مشيرا الى أن أشخاص معروفين يتعمّدون تضخيم هذه المواضيع بينما لا يذكرون أبدا ما يدخل الى لبنان من كمّيات مهرّبة وبنوعيات منخفضة الجودة

أمّا نقيب مربّي الأبقار في لبنان المهندس خير الجرّاح فتحدّث عن أزمة قطاع تربية الأبقار التي بدأت منذ حوالى 4 سنوات وهي تتفاقم كل يوم حيث أن إنتاج لبنان من الحليب تراجع من 500 طن يوميا الى 200 طن.

مربّو الأبقار عبّروا عن معاناتهم بسبب غياب دعم وحماية الدولة، فعدد منهم تحوّل عن التربية الى استيراد البقر الحلوب لإرتفاع كلفة التربية وعدد أخر خسر أكثر من نصف القطيع.

صاحب مرزعة لتربية الأبقار أشار الى وجود معامل في لبنان تنتج محضّرا غذائيا وتطرحه في الأسواق على أنّه من مشتقّات الأجبان والألبان وقد أعلم المربّون الوزارات المعنيّة بذلك.

في ختام الحلقة علّق الدكتور إلياس إبراهيم على هذا الخبر بعدم النفي مؤكّدا أن أي منتج حيواني حتى وإن دخل في صناعته ما نسبته واحد بالمئة من مواد غير الحليب فإنّه يسمّى محضّرا غذائياً ولا يعد من مشتقات الأجبان والألبان وقال إنّ مصانع أُغلقت في السابق لكن أعيد فتحها مجدّدا واليوم هناك واقع صعب حتى داخل وزارة الزراعة فالموظّفون غير قادرين على التنقّل لإجراء كشوفات يومية والوزارة تحاول العمل ضمن القدرات المتاحة.



إعداد : لبنى قانصوه

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المصدر: قناة المنار