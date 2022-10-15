بالفيديو | فوكس نيوز لزيلينسكي: أجنبي متغطرس.. من أنت أيها القزم؟!

انتقد تاكر كارلسون، المذيع الأمريكي في “فوكس نيوز” الرئيس الأوكراني زيلينسكي لقول الأخير إن مبلغ المساعدة المالية الغربية لأوكرانيا يجب ألا يقل عن 5 مليارات دولار هذا العام.

وتابع كارلسون: “ماذا؟ أجنبي متغطرس يرتدي تي شيرت يطالبنا بالمال لتغطية احتياجاته الاقتصادية الحرجة؟ لدينا نحن أيضا احتياجاتنا الاقتصادية الحرجة يا صديقي. من أنت أيها القزم؟ اغرب عن هنا”.

وأضاف :”ما هذا؟ منذ متى يستطيع هذا الرجل أن يطالب بأي شيء من خزانتنا؟ في الوقت الذي يتدهور فيه اقتصادنا، ولا توجد حدود تقريبا، يحاضرنا ويطرح قائمة لهدايا عيد الميلاد: يقول أريد هذا وذاك، أريد دراجة، ولكن بسرعة. حقا؟ اذهب من هنا يا صديقي”.

المصدر: وكالات