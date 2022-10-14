الشيخ علي دعموش: لبنان انتزع حقوقه بفضل المقاومة والتضامن، والإنجاز الأبرز كسر الحظر الامريكي على التنقيب

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة، ان “لبنان بفضل المقاومة والتضامن الوطني ووحدة وثبات الموقف اللبناني، استطاع ان ينتزع من العدو حقوقه النفطية وان يحصل على كل مطالبه الاساسية”، معتبرا ان “هذا الانجاز هو انجاز وطني حققه لبنان بفعل القوة وصلابة الموقف وليس منّة من الامريكي والاسرائيلي”.
ولفت الى ان “الإنجاز الأبرز الذي تحقق من خلال الاتفاق هو كسر الحظر الامريكي الذي كان مفروضا على التنقيب عن النفط واستخراجه، والسماح للشركات استئناف عمليات الإستكشاف والتنقيب في كل البحر اللبناني حيث كانت الشركات ممنوعة من العمل بقرار امريكي”.
وقال: “لقد افشل هذا الانجاز كل محاولات العدو الاسرائيلي لوضع يده على ثروات وحقوق لبنان النفطية والغازية، وخرق الحصار الامريكي المفروض على لبنان، ووضع لبنان على خارطة الدول النفطية، وبعث الأمل لدى اللبنانيين في مستقبل زاهر يستطيعون فيه معالجة ازماتهم الاقتصادية والمعيشية”.
وشدد الشيخ دعموش على ان “لبنان بحاجة الى استقرار سياسي ودستوري ليتمكن من الاستفادة من الثروة النفطية والغازية، ومن معالجة ازماته في ظروف ملائمة، والمدخل الى ذلك هو انجاز انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة” .
واعتبر ان “فرض اسم تحدي لرئاسة الجمهورية من قبل بعض الكتل، يهدر الوقت و يؤخر انجاز هذا الاستحقاق، ومن يبحث عن الاستقرار عليه ان يعمل على التوافق والتفاهم بين اللبنانيين”.
المصدر: موقع المنار