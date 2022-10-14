الشيخ علي دعموش: لبنان انتزع حقوقه بفضل المقاومة والتضامن، والإنجاز الأبرز كسر الحظر الامريكي على التنقيب

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي ‏دعموش في خطبة الجمعة، ان “لبنان بفضل المقاومة والتضامن ‏الوطني ووحدة وثبات الموقف اللبناني، استطاع ان ينتزع من ‏العدو حقوقه النفطية وان يحصل على كل مطالبه الاساسية”، معتبرا ان “هذا الانجاز هو انجاز وطني حققه لبنان بفعل القوة ‏وصلابة الموقف وليس منّة من الامريكي والاسرائيلي”.‏

ولفت الى ان “الإنجاز الأبرز الذي تحقق من خلال الاتفاق هو ‏كسر الحظر الامريكي الذي كان مفروضا على التنقيب عن النفط ‏واستخراجه، والسماح للشركات استئناف عمليات الإستكشاف ‏والتنقيب في كل البحر اللبناني حيث كانت الشركات ممنوعة ‏من العمل بقرار امريكي”.‏

وقال: “لقد افشل هذا الانجاز كل محاولات العدو الاسرائيلي لوضع ‏يده على ثروات وحقوق لبنان النفطية والغازية، وخرق الحصار ‏الامريكي المفروض على لبنان، ووضع لبنان على خارطة الدول ‏النفطية، وبعث الأمل لدى اللبنانيين في مستقبل زاهر ‏يستطيعون فيه معالجة ازماتهم الاقتصادية والمعيشية”.‏

‏ وشدد الشيخ دعموش على ان “لبنان بحاجة الى استقرار ‏سياسي ودستوري ليتمكن من الاستفادة من الثروة النفطية ‏والغازية، ومن معالجة ازماته في ظروف ملائمة، والمدخل الى ‏ذلك هو انجاز انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة” .‏

واعتبر ان “فرض اسم تحدي لرئاسة الجمهورية من قبل بعض ‏الكتل، يهدر الوقت و يؤخر انجاز هذا الاستحقاق، ومن يبحث عن الاستقرار عليه ان يعمل على ‏التوافق والتفاهم بين اللبنانيين”.‏

المصدر: موقع المنار