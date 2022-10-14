الرئيس عون إلى اللبنانيين: مقاومتكم أثبتت أنها عنصر قوة للبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2022 - 00:20

الرئيس عون إلى اللبنانيين: مقاومتكم أثبتت أنها عنصر قوة للبنان

منذ 4 ساعة 13 October، 2022
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