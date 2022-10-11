السيد نصر الله: رسالة الضفة والقدس رسالة قوية جدا والمقاومة في الضفة والقدس تحتاج التضامن والدعم والحماية ولديها القدرة ان شاء الله على تغيير المعادلات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2022 - 23:48

السيد نصر الله: رسالة الضفة والقدس رسالة قوية جدا والمقاومة في الضفة والقدس تحتاج التضامن والدعم والحماية ولديها القدرة ان شاء الله على تغيير المعادلات

منذ 2 ساعة 11 October، 2022
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