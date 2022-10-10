مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الإثنين 10-10-2022

بعدَ كلِّ الرسائلِ الاسرائيليةِ التهويليةِ حيناً والمربَكةِ احياناً، أرسلَ المبعوثُ الاميركيُ عاموس هوكشتاين صيغتَه النهائيةَ لاقتراحِ الترسيمِ البحري بعدما أخذَ بملاحظاتِ لبنانَ والعدوِ الصهيوني، على ان يدرسَ كلُّ طرفٍ الصيغةَ النهائيةَ ويرسلَ جوابَه عليها..

ومعَ كثرةِ الاسئلةِ والتحليلات، والاستنتاجاتِ والاُمنيَّات، فانَ رسالةَ رئيسِ الجمهوريةِ العماد ميشال عون اليومَ حملت أملاً بانجازِ كلِّ الترتيباتِ المتعلقةِ بترسيمِ الحدودِ البحريةِ الجنوبية خلالَ الأيامِ القليلةِ المقبلة كما قال، فالمفاوضاتُ غيرُ المباشرةِ قَطعت شوطاً متقدماً بحسَبِ الرئيس عون، وبحسَبِ ما يَعرفُهُ الجميعُ فانَ لبنانَ عندَ ثوابتِه واِنَ الصياغةَ الجديدةَ مهما حملت من فذلكاتٍ لكنها مبقيةٌ على الحقِّ اللبناني ومحميةٌ بمعادلة: الاستخراجُ مقابلَ الاستخراج..

بالمقابلِ فانَ الصهاينةَ على تقلُّبِ مواقفِهم وضيقِ خياراتِهم، وأقوى رسائلِهم كانت الضخَّ المقابلَ للغازِ لتجربةِ الانابيب، فهُم لم يُقدِموا على تجربةِ الضخِّ من البحرِ الى البر، بقاءً تحتَ سقفِ المعادلةِ اللبنانية، بل بَعثوا برسائلَ توضيحيةٍ يؤكدونَ فيها انها ليست عمليةَ استخراجٍ للغاز، لكي لا تَلقى رداً من قبلِ حزبِ الله، بحسَبِ القناةِ الثالثةَ عشرَ العبرية..

وبحسَبِ كبارِ الضباطِ الصهاينة – ومنهم اللواءُ احتياط يتسحاق بريك – فانَ قيادةَ الجيشِ الصهيوني فَقَدت السيطرةَ في الضفةِ الغربية، وبحسَبِ الاحداثِ المتتاليةِ والمشاهدِ المتناقلةِ لعملياتِ الفلسطينيينَ فانَ الجيشَ العبريَ بوضعِه الحالي غيرُ مستعدٍّ للقتالِ بحسَبِ بريك، الذي دعا الى مراجعةٍ عميقةٍ لطريقةِ سلوكِ الجيشِ وثقافتِه التنظيميةِ وقيادتِه المليئةِ بالعيوب. فبأيِّ جيشٍ سيُقاتِلون؟..

في اوكرانيا ارتفاعٌ لحدةِ القتال، ورسائلُ عاليةُ السخونةِ بَعثت بها موسكو معَ صواريخِها التي استهدفت العاصمةَ الاوكرانيةَ والعديدَ من المدنِ الرئيسية، مصحوبةً بتحذيرٍ من الرئيسِ فلاديمير بوتين بأنَّ الردَّ على ما اسماهُ الارهابَ الاوكرانيَ لن يقفَ عندَ حد..

ومعَ وقوفِ لبنانَ والمنطقةِ والعالمِ امامَ حدودِ تطوراتٍ مهمة، يطلُ الامينُ العامُّ لحزبِ الله سماحةُ السيد حسن نصر الله عندَ الثامنةِ من مساءِ غدٍ الثلاثاء في كلمةٍ بالاحتفالِ الذي سيقيمُه حزبُ الله بمناسبةِ المولدِ النبويِّ الشريفِ واُسبوعِ الوَحدةِ الاسلاميةِ في الضاحيةِ الجنوبيةِ لبيروت..

المصدر: قناة المنار