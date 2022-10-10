ضاهر للمنار : مشروع مياه نبع الطاسة هو للإستفادة من المياه الفائضة التي تذهب هدراً

في مقابلة مع الخط الساخن ضمن برنامج نهار جديد، أكد المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي د. وسيم ضاهر أن مشروع مياه نبع الطاسة هو للإستفادة من المياه السطحية الفائضة التي تذهب هدراً خلال فصل الشتاء. مع إشارته الى أن كميات المياه التي ستحفظ في الخرسانة في بلدة حومين الفوقا، سيتم إعادة ضخها لذات القرى التي تستفيد حالياً من مياه نبع الطاسة:

وخلال الإستضافة، تم عرض مشاهد لنبع الطاسة والكميات الفائضة خلال فصل الشتاء، مع التأكيد على ان تخزين المياه سيكون فقط خلال فترة الوفرة ليتم الإستفادة منها خلال كافة أيام السنة بعد تراجع ساعات التغذية بالمياه بسبب عدم توفر التيار الكهربائي:



أما بالنسبة للجدل الذي أثاره هذا المشروع حول الأثر البيئي مروراً بإلحاق الضرر بمشاريع تربية الأسماك وجفاف الري في البساتين والاراضي المجاورة، يشرح الدكتور وسيم بالتفصيل التصميم الهندسي للمشروع ويوضح الأسباب وراء معارضة تنفيذه من قبل بعض الأفراد والجهات:

وعلى صعيد الفعاليات، يرى رئيس إتحاد بلديات إقليم التفاح بلال شحادة أن هذا المشروع هو حاجة ضرورية للمنطقة لاسيما أن أزمة شح المياه مستمرة بسبب الازمة الإقتصادية والمالية التي تعاني منها كافة المؤسسات، ويؤكد مع رئيس بلدية جرجوع حاتم الشامي أن لا أضرار بيئية ناتجة عن تنفيذ هذا المشروع:

إعداد: حيدر حمود

المصدر: قناة المنار