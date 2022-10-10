ووفقا لوسائل إعلام روسية، فقد هدد بوتين، في مستهل اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن القومي اليوم الاثنين، النظام الأوكراني برد صارم على أي هجمات إرهابية على الأراضي الروسية، مؤكدا أن موسكو “من المستحيل أن تترك جرائم نظام كييف دون رد”.

وقارن بوتين السلطات الأوكرانية بالجماعات الإرهابية قائلاً “لقد وضعت كييف نفسها على قدم المساواة مع أكثر الجماعات الإرهابية الكريهة”، ولطالما استخدم النظام في كييف الأساليب الإرهابية منذ فترة طويلة، حتى أنه حاول تدمير خط أنابيب “السيل التركي” لنقل الغاز الروسي.

ووفقاً لسبوتنيك، فقد أشار بوتين إلى أنه سبق أن أبلغه رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، عن النتائج الأولى للتحقيق في التخريب على جسر القرم. وقال بوتين “تشير بيانات فحوصات الطب الشرعي وغيرها، بالإضافة إلى المعلومات العملياتية، إلى أن انفجار 8 أكتوبر هو عمل إرهابي. هجوم إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية لروسيا. ومن الواضح أيضًا أن العملاء والمنظمين والجناة خدمات أوكرانية خاصة”.

وقال إن “نظام كييف يستخدم منذ فترة طويلة الأساليب الإرهابية، هذه هي جرائم قتل الشخصيات العامة والصحفيين والعلماء في كل من أوكرانيا وروسيا”.

وأضاف “نفذت الخدمات الخاصة لأوكرانيا أيضًا 3 أعمال إرهابية ضد محطة الطاقة النووية في كورسك في روسيا، مما أدى مرارًا إلى تقويض خطوط الجهد العالي لمحطة الطاقة. ونتيجة للهجوم الثالث، تضررت 3 خطوط في وقت واحد. تم القضاء على الضرر في أقصر وقت ممكن، ولم يتم السماح بعواقب وخيمة من خلال التدابير المتخذة.