مستوطنون يرشقون بالحجارة مركبات المواطنين عند حاجز بيت إيل شمال البيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2022 - 18:30

مستوطنون يرشقون بالحجارة مركبات المواطنين عند حاجز بيت إيل شمال البيرة

منذ 4 ساعة 9 October، 2022
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