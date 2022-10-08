ملف ساخن | الاتفاق البحري.. لا خيار عند الصهاينة سوى القبول

قبل أن تصل مسوّدة الإتفاق البحري بين الكيان الصهيوني ولبنان، إلى طاولة المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية [الكابينت]، طرأت تطوّرات هامة على الملف، تمثّلت فيما ذكره مصدر صهيوني رفيع، من أن الكيان رفض الملاحظات اللبنانية على المسوّدة، وصدور تهديدات جديدة عن وزير الأمن، بني غانتس ضدّ لبنان.

وقال وزير الأمن بني غانتس”تدفع الحكومة الإسرائيلية قدما اتفاقا في موضوع تقاسم المياه الاقتصادية بيننا وبين لبنان والذي له تأثيرات اقتصادية وأمنية، ومن بينها ضرب مصالح إيران في لبنان والمنطقة. سواء أوقِّع الإتفاق أم لم يُوقّع، نحن مستعدّون للدفاع عن بنيتنا التحتية وعلى سيادتنا. إذا أراد حزب الله ضربها (البنى التحتية) فإنّ الثمن العسكري الذي سيدفعه لبنان وحزب الله سيكون باهظا جدا. لا نسعى إلى الحرب لكننا مستعدون لها”.

وعقّب رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو على الرفض الصهيوني للملاحظات اللبنانية بالقول: “فقط الضغط الهائل الذي مارسته أنا وأصدقائي أدّى إلى الانسحاب من اتفاق الخضوع هذا”.

وكان معلقون قد ذكروا ان رئيس الحكومة اما 3 الغام اساسية:

1. رأي المستشارة القانونية للحكومة غير المتبلور حتى السّاعة، بشأن كيف ينبغي المصادقة على هذا الإتفاق، وفي أي منتدى سيقرّ.

2. الفيتو الذي يملكه رئيس الحكومة البديل، نفتالي بينيت، الذي يملك هذا الحق، خصوصاً أنه قد سجّل اعتراضات على مسوّدة الإتفاق، ومؤخراً توسّعت دائرة المعترضين من داخل الحكومة بإضافة وزير العدل جدعون ساعر ووزيرة الداخلية آيالييت شاكيد.

3. في شأن ملاحظات الجانب اللبناني، ذكر مصدر سياسي رفيع المستوى،أن إسرائيل تلقّت ملاحظات لبنان على الإتفاق – ورفضتها. وبحسب المصدر فإنّ رئيس الحكومة اطّلع على تفاصيل “التغييرات الجوهرية” الجديدة التي طالب لبنان بإدخالها على الإتفاق البحري، وأوعز لطاقم المفاوضات برفضها”. المصدر أضاف أيضاً أن: “إسرائيل ستستخرج الغاز من منصة كاريش في اللحظة التي يكون فيها ذلك ممكناً. إذا حاول حزب الله أو أحد آخر ضرب منصة كاريش أو تهديدنا، فإن المفاوضات ستتوقّف تلقائياً”.

وفيما يشدّد معلقون معارضون للاتفاق على أن لابيد وغانتس خضعا لأمرين: ضغط أميركي لتأمين الغاز إلى أوروبا؛ وتهديدات حزب الله الذي يريد تحسين مكانته في لبنان، استمر آخرون في توجيه انتقادات لرئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، على أساس أنه يعارض الإتفاق، خلافاً لإجماع المستوى المهني والعسكري، من منطلقات شخصية وانتخابية محضة، معرِّضاً الوضع الأمني لخطر المواجهة ومُلحقاً ضرراً بالغا في التحالف مع الأميركيين. ويتهم معلقون نتنياهو بأنه لا يتورّع عن إثارة حرب مع حزب الله من أجل حملة انتخابية .

بعد انعقاد المجلس الوزاري المصغر ، جاء قرار لابيد انتخابيا دون شك ، وهو قرار ملتبس بين الرفض وبين حصر المشكلة ببعض التعديلات التي طلبها لبنان على رسالة هوكستاين ، فخلال اجتماع الكابينيت اعترف عددٌ من وزراء “الكابينيت”، أنهم تركوا المناقشة في حيرة من أمرهم: “من ناحية، هناك حديثٌ عن الاستعداد للتصعيد، ومن ناحية أخرى المفاوضات لم تنتهِ بالكامل”.

وسرَّبت وسائل إعلام إسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغّر منح تفويضاً لرئيس الحكومة يائير لابيد، ووزير الأمن، بيني غانتس، ورئيس الحكومة البديل، نفتالي بينيت، لاتخاذ قرارات لمواجهة تصعيدٍ محتملٍ على الجبهة الشمالية مع لبنان، من دون الرجوع إلى “الكابينيت”، مرة أخرى، في حال فشل التوصُّل إلى اتفاق حول الحدود البحرية مع لبنان.

ومع انتهاء جلسة “الكابينيت”، مساء الخميس، أفاد موقع “واللا” الإلكتروني، أن لابيد قال خلال الجلسة إن “إدارة بايدن ستحاول الضغط على لبنان للتراجع عن بعض مطالبه، وأن مساعي الولايات المتحدة لا زالت مستمرةٌ بهدف التوصُّل إلى اتفاق، موضحاً أن “الإدارة الأميركية تعمل على دفع اللبنانيين للتوقيع على الاتفاق بالصيغة الأصلية”. كما ذكر الموقع أن لابيد طالب خلال الجلسة بعدم التصعيد من خلال التصريحات عن استعدادات لتصعيد عسكري.

اما حول تهديدات غانتس فقد جاء الرد عليه من الداخل الصهيوني مباشرة حيث اشار معلقون ومحللون إسرائيليون على أن إعلان وزير الأمن بني غانتس عن الجهوزية في الشمال عبر وسائل الإعلام، هو “خدعة معيبة” لا تتناسب مع شخصيته الرسمية، وهو محاولة للتأثير على حزب الله وتحذيره من الإقدام على أي خطوة. ورأى المعلقون أنه “من السابق لأوانه نعي اتفاق الحدود البحرية مع لبنان، وأن المطالب اللبنانية لها حل”. ولفتوا إلى أنه “لا يوجد أي تغيير بالوضع الأمني في الشمال، ونحن متأهبون في هذه المنطقة منذ ثلاثة أشهر وسنبقى متأهبين”.

في الخلاصة، فان ما نقلته قناة i24 الصهيونية عن مسؤول كبير في الامن القومي في البيت الابيض ، يعبر عن عن حقيقة ما وصل اليه التفاوض حيث نقل ان الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، يواصل مشاركته المكثفة لإنهاء المناقشات حول اتفاق الحدود البحرية مع لبنان، موضحاً أن “الولايات المتحدة ستبقى على اتصال وثيق مع الإسرائيليين واللبنانيين، ونحن في مرحلة حرجة في المفاوضات، وتمَّ تقليل الفجوات، وما زلنا ملتزمين بالتوصُّل إلى حلٍ، ونعتقد أنه يمكن التوصل إلى حلٍ وسط”.

المصدر: المنار