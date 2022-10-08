قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، الليلة الماضية، وفجر اليوم السبت، عدداً من المواطنين خلال اقتحام عدة مدن في الضفة المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” صباح اليوم السبت، عدداً من المواطنين خلال اقتحام شارع الصف في محافظة بيت لحم جنوب الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية في المنطقة، بأن آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت شارع الصف في بيت لحم وداهمت عدداً من المنازل، واعتقلت ثلاثة مواطنين.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: نسيم وليد الهريمي، وعماد علي الهريمي، ومحمد عوض الهريمي من شارع الصف، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان في العشرينات، من مخيم نور شمس شرق طولكرم، على حاجز عسكري قرب بلدة عين سينيا شمال مدينة رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين خالد وعمر معاذ الغول، وعاصم العلي أثناء مرورهم على حاجز عسكري قرب عين سينا.

وتشهد الأراضي الفلسطينية في الآونة الأخيرة من وتيرة عنف متصاعدة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال في عدد من المدن والقرى الفلسطينية، وما صاحبها من استخدام مُفرط للقوة ضد الفلسطينيين، وهو ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة واعتقال المئات، إضافة إلى هدم عشرات المنازل.

المصدر: فلسطين اليوم