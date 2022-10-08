صندوق النقد الدولي يوافق على قرض لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2022 - 10:06

صندوق النقد الدولي يوافق على قرض لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار

منذ 2 ساعة 8 October، 2022
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا
أخبار دولية - اقتصاد - صفحات منوعة - منظمات

أعلنت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على منح أوكرانيا قرضا بقيمة 1.3 مليار دولار.

ونشرت كريستالينا غورغييفا تغريدة على “تويتر” قالت فيها: “أخبار جيدة.. مجلسنا التنفيذي وافق على تمويل طارئ لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار”.

وأضافت أن هذا القرض يعد أمرا حيويا للمساعدة في تمهيد الطريق لبرنامج تمويل كامل الأهلية.

وكان البنك المركزي الأوكراني قد أعلن أنه يخطط لتقديم طلب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض طارئ إضافي بقيمة 1.3 دولار عبر برنامج “أداة التمويل السريع”.

المصدر: وكالات

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