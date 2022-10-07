أمطار خفيفة في الضنية شمال لبنان

شهدت مناطق الضنية(شمال لبنان) الجمعة، جبلاً ووسطاً وساحلاً، هطولاً خفيفاً للأمطار مترافقة بضباب غطى المنطقة وانخفاض لافت في درجات الحرارة.

وترك هطول الأمطار إرتياحاً لدى المزارعين كونه سيسهم في ريّ مزروعاتهم، وبخاصة أشجار الزيتون التي بدا العطش واضحاً على ثمارها مع اقتراب موسم قطافها، بعد انحباس هطول الأمطار لفترة طويلة.

في موازاة ذلك، تسبّبت الأمطار الهاطلة بوقوع حادث سير نتيجة إنزلاق سيارة على الطريق العام ببلدة عاصون أمام فندق شلالات عاصون، إقتصرت أضراره على الماديات.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام