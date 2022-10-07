اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج: التأخير في ملف هبة الريجي ألحق ضررا كبيرا بأولادنا

أكد رئيس جمعية “أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج” سامي حمية في رسالة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ” الحاجة في ظل هذه الظروف الصعبة إلى رجل دولة يتمتع بالحكمة والوطنية، مسؤول عن القضايا الاجتماعية والانسانية، وما نفعنا بحاكم غائب لا يرى ولا يسمع هموم الناس وآلامهم، ولنا من تلك القضايا ملف الهبة المالية المقدمة من الريجي لمساعدة طلابنا، العالق في ادراج مكاتب وزير المال منذ سبعة اشهر من دون أي مبرر”.

وأشار إلى أنه ” على الرغم من المناشدات المتكررة والاعتصامات التي قامت بها جمعية الاهالي لم نجد آذانا مصغية، وهذا التأخير ألحق ضررا كبيرا على كثر منهم وبخاصة مع بداية العام الدراسي الجديد””.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام