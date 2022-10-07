بالفيديو.. “أوبك+” تدفع بايدن للتراجع مثل “سيمبسون” مع ابتسامة غامضة متواصلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2022 - 13:04

بالفيديو.. “أوبك+” تدفع بايدن للتراجع مثل “سيمبسون” مع ابتسامة غامضة متواصلة

منذ 1 ساعة 7 October، 2022
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

تتواصل الغرائب التي تظهر من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهذه المرة تراجع بطريقة مسرحية عقب سؤال عن قرار “أوبك +” خفض انتاجها من النفط، ما ألهم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتشبيهه بـ”هامر سيمبسون”.

وربط رواد مواقع التواصل مشهد تراجع بادين مع حركة مماثلة لبطل مسلسل سيمبسون الكرتوني بين أغصان متشابكة في لوحة للمقاربة بين الشخصيتين.

وفي معرض تعليقه على قرار منظمة “أوبك+”، أعرب الرئيس الأمريكي عن “خيبة أمله”، ثم ارتسمت على محياه ابتسامة غامضة متواصلة، وبدأ في التراجع بطريقة غريبة وملفتة وهو يوزع نظراته الودودة بين الصحفيين.

المصدر: وكالات

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