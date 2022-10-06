عن العامل الحاسم في ملف الترسيم..

اشار الاعلامي سالم زهران مدير مركز الارتكاز الاعلامي في حديث لبرنامج مع الحدث على المنار ان هناك “جبهتين في اسرائيل بالنسبة لملف الترسيم، جبهة الحكومة على رأسها لابيد مدعومةً من اميركا وجبهة برئاسة نتنياهو لا تريد الاتفاق، والجبهة الاولى اقوى”. واضاف “بما ان تكتل الترسيم في لبنان وكيان العدو اقوى من التكتل المعارض له فتقديري اننا ذاهبون نحو الترسيم”.

ورأى ان “نقطة التحول في ملف الترسيم كانت رسائل حزب الله والمسيّرات، والاسرائيلي في سواده الاعظم يحسم ان حزب الله كان العامل الحاسم في ملف الترسيم، والجبهة التي تريد الترسيم في اسرائيل هي العسكر لانها تعرف ان البديل عن الترسيم هو الحرب، فتقاطعت المصلحة العسكرية مع المصلحة الاقتصادية.

واعتبر زهران ان الاميركيين يريدون الاتفاق لعدة اسباب:

اولا : من اجل مصلحتهم

ثانيا: لأنهم تاكدوا ان حزب الله جدي بموضوع المواجهة مع “اسرائيل”

ثالثا: تامين بدائل عن الغاز الروسي.

المصدر: قناة المنار