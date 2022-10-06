الوزير بيرم للمنار: الدولار الجمركي يجب ان يرافقه ضبط دقيق، وزيادات الرواتب لا تستطيع مواكبة سعر الصرف

اشار وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم في حديثه لبرنامج الخط الساخن على المنار الى ان نمط الحياة المتسارع وتطورات سعر الصرف تجعل كل ما يكون بين يدي المواطن “يذوب مثل الملح”. واعتبر انه مهما تم التقديم للموظف لا نستطيع مواكبة التطورات المتعلقة بالدولار.

وعن زيادة اجور القطاع العام 3 اضعاف لفت بيرم انه اثناء النقاش باللجان الوزارية هناك مرحلتان: مرحلة اقناع ومرحلة تطبيق وتمويل ، اما الاقناع فمحسوم والكل مقتنع بوجوب تعديل الرواتب والاجور وهذا ليس موضع نقاش لكن المازق في التمويل، فتم اللجوء الى هذه الاجراءات تحت عنوان ترقّب الامور الى نهاية العام وأنه لا واردات الا هذا الموجود حاليا. واشار الى ان هناك مقترحات كثيرة تعدّل في واردات الدولة ولكن ليست بكبسة زر وتحتاج لعمل.

وعن مسالة الدولار الجمركي اشار بيرم الى انها بالمنطق الاقتصادي لها وجاهة والدولار الجمركي قابل للنقاش اقتصاديا اذا ترافق مع ضبط دقيق فكانت اسئلتنا ما هي الضوابط التي تمنع بعض التجار من التعميم على مواد اخرى؟

المصدر: المنار