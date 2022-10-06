ميقاتي التقى الراعي: باتفاق الترسيم نتفادى حرباً اكيدة في المنطقة

استقبل البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي صباح اليوم ، وقال ميقاتي بعد اللقاء “تركز الحديث على التحديات التي نمر بها، وشرحت لغبطته اولا الامر المهم الذي هو على مشارف الانجاز، والمتعلق بترسيم الحدود البحرية. وقد استفسر صاحب الغبطة عن بعض تفاصيل هذا الاتفاق، فقلت له انه مع اهمية هذا الاتفاق استراتيجيا، ولكن اليوم انا شخصيا مسرور لامرين هما اننا نتفادى حربا اكيدة في المنطقة، وثانيا، وهذا الاهم، انه عندما نتوحد ويكون قرارنا واحدا نستطيع الوصول الى ما نريده جميعا.”

اضاف “وحدة الصف ضرورية في هذا الظرف بالذات، ويجب ان تكون حاضرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بغض النظر عن الشخص وعن آراء كل فريق، ويجب ان نعمل بجدية كاملة لانتخاب رئيس جمهورية في هذا الظرف”.

وقال ميقاتي: “تطرقنا ايضا الى ملف تأليف الحكومة وأكدت لصاحب الغبطة انني شخصيا آخر شخص يتحدث عن الطائفية، وانني مؤمن بلبنان ووحدته وبناء الدولة. “