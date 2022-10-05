نجاح واكيم: الدولة اللبنانية لم تعط جواباً على عرض الفيول والقمح المقدم من روسيا

كشف رئيس حركة الشعب، النائب السابق نجاح واكيم أن”الدولة اللبنانية لم تعط جواباً على عرض الفيول والقمح المقدم من روسيا”.

وفي تغريدةٍ له قال واكيم اِنَ روسيا عرضت تقديمَ هبةٍ من القمحِ للبنانَ تكفي ستةَ أشهر، وكميةٍ من الفيول تكفي أيضاً للمدةِ ذاتِها، وطلبت أن تحطَ طائراتُ شركةِ الطيرانِ الروسية في بيروتَ معَ ضمانِ عدمِ مصادرتِها إستجابةً لأوامرَ معروفة . اضافَ واكيم اِنَ ‏دولـَتـَنـا لـم تـرد، وكـذلـك الـسـفـيـر. وختمَ التغريدة بالقول: خبرٌ برسمِ اللبنانيينَ المقطوعينَ من الكهرباء والخبز.

المصدر: تويتر