الوزير حميه نوّه بدور الجالية في كندا لإعادة الثقة بالوطن: سبب الأزمة السياسات المالية الخاطئة

لبى وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه والوفد المرافق، دعوة تكريمية له من الجالية اللبنانية في اوتاوا – كندا وبالتنسيق مع السفارة اللبنانية، وذلك على إثر مشاركته في أعمال الدورة ال41 لمنظمة الطيران الدولي ICAO، في حضور سفير لبنان في كندا فادي زيادة، طاقم السفارة وفاعليات.

حمية

وشكر حمية لابناء الجالية والسفارة هذه اللفتة الكريمة، واكد أن “ذلك يعبر عن الثقافة المتأصلة في نفوس اللبنانيين أينما حلّوا ، فهذا الأمر ليس مستغرباً عليهم ، إنما يدلل عن مدى ارتباطهم ببلدهم، وتوقهم إلى تلقف كل ما هو إيجابي يأتي من وطنهم الأم لبنان” .

وتحدث عن “رؤيته التي آمن بها، من اليوم الأول لتسلم مهامه الوزارية، والتي رفع من خلالها شعاره بأن نهضة لبنان لن تكون إلا من خلال نهضة مرافقة، وعن المرافئ والمطار والنقل العام والأملاك البحرية وغيرها”، مؤكداً أن “تفعيل العمل فيها ، والاستثمار الأمثل لها ، سينعكس إيجاباً على لبنان ويسهم حتماً في نهوضه من كبوته”.

ودعا أبناء الجالية الذين وصفهم بأنهم “ركن أساسي من أركان الوطن، إلى ألا يساورهم شك ، بأن وطنهم لبنان قادر على النهوض مجدداً” ، مشدداً على أن “لهم دورا فعّالا في المساهمة في ذلك”، وقال:”بقدر ما نساهم جميعاً في بث الروح في مرافق بلدنا ، بقدر ما نساهم في زيادة إيرادات الخزينة العامة ، الأمر الذي نحصن من خلاله قرار الدولة السيادي”.

وشدد على ان ” إعادة الثقة بلبنان، وخصوصا من قبل أبنائه في الاغتراب، تكون من خلال مد جسور الثقة معهم مجددا ً والعمل كتفاً بكتف معهم لإعادة الأمل لديهم وتعزيز ثقتهم بوطنهم ، عبر الفسح في المجال لهم بالمشاركة في كل ما يعيد دورة الحياة لمرافق الوطن ، وكذلك من خلال اعتبار أموال المودعين من المغتربين والمقيمين حقوقاً مقدسة لا يجوز المساس بها مطلقا” ، واكد أن “العمل الدؤوب لا بد أن يستمر وينصب على كيفية إعادتها إلى أصحابها ، وهذا ما أكدنا عليه أثناء النقاش في الموازنة على طاولة مجلس الوزراء”، مشيرا الى ان “وزارة الاشغال ومن خلال الأرقام التي أظهرناها تباعاً ، تُعد من أهم الوزارات الأكثر رفداً لخزينة الدولة من خلال المرافق العامة التابعة لها”.

واكد لابناء الجالية ان “لبنان ليس بلدا فقيرا ولا عاجزا، فتطوير مرافقه وتفعيلها، وتحسين خدماتها وإيجاد أخرى جديدة فيها ، وارتكاز ذلك على القانون ومبدأ الشفافية ، سيساهم في خفض عجز الموازنة والنهوض بلبنان مجددا ً “، وشدد على ان “لبنان قوي بجميع أبنائه”، واصفاً اللبناني بأنه “مبدع وخلاق رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها، مؤكداً بأن السبب في الحال التي وصل إليها البلد ، هي تلك السياسات المالية الخاطئة التي أنهكت البلاد والعباد، ولكن، على الرغم من ذلك ، فإن عملنا ورؤيتنا لكيفية خروج لبنان من أزماته ، تعزز الثقة لدينا ، وبأننا جميعاً ومجتمعين نستطيع بحق أن نرجع الثقة بلبنان ، ولكن هذا يحتم علينا مسؤوليات اضافية تجاه بلدنا”.

وفي الختام، شكر حميه سفارة لبنان في كندا بشخص سفيرها فادي زيادة وطاقم السفارة والجالية اللبنانية على رعايتهم لهذا اللقاء وحسن الإستقبال وكرم الضيافة .

زيادة

من جهته رحب زيادة بالوزير حميه مجدداً ،واعتبر ان “مجرد وجوده اليوم في كندا، هي خطوة مهمة للتوجه إلى العالم ، وإلى كل منظماته التي يكون لبنان عضواً فيها ، بأن بلدنا مهما اشتدت به الصعاب ، فهو كان وسيبقى مصراً على حضوره بين الدول و إثبات فعاليته أيضاً ، هذا فضلاً عن أن الرؤية التي استعرضها الوزير حمية ، حملت جرعة امل للجالية اللبنانية بإعادة الثقة بوطنهم لبنان”.

الجالية

بدورها عبرت الجالية اللبنانية عن “ارتياحها لما سمعته من الوزير حمية، وخصوصا في ما يتعلق بان لبنان ليس بلداً فقيراً ولا عاجزاً”، واثنت على “الحس الوطني والسياسي الذي لمسته منه”.

بعد ذلك انتقل الوزير حميه والوفد المرافق الى كاتدرائية مار الياس، وكان في استقباله راعي الكنيسة الاب نكتاريوس نجار ولفيف من الكهنة واللجنة المنظمة للمهرجان اللبناني الذي يعتبر الاكبر في اميركا الشمالية، واستمع الى عرض عن “فعاليات المهرجان الذي يزوره خلال ثلاثة ايام حوالي الاربعين الف شخص، وليجري بعدها الوزير حمية اتصالاً هاتفياً بوزير السياحة وليد نصار ، والاتفاق معه على التواصل مع اللجنة المنظمة لاشراك وزارة السياحة بهذا المهرجان”.

ثم انتقل الوزير والوفد الى مركز اهل البيت برفقة الشيخ علي سبيتي المشرف الروحي على المركز، والمسؤول الاداري كمال فحص ومسؤولين تربويين واداريين، واقيم له استقبال حاشد من قبل الطلاب والكشافة، على وقع الاناشيد والموسيقى الكشفية، بعدها تفقد اقسام المركز الذي يضم مدرسة وقاعات رياضية وثقافية.

وفي الختام لبى دعوة الى الغداء اقامها السفير اللبناني في كندا على شرفه في حضور فاعليات الجالية.

المصدر: بريد الموقع