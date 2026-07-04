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    عربي وإقليمي

    الاحتلال الاسرائيلي يواصل منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي لليوم الـ14 على التوالي

    تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل لليوم الرابع عشر على التوالي، بالتزامن مع فرض قيود على وصول المصلين واستمرار إجراءات التهويد والانتهاكات بحق المسجد.

    ويواصل الاحتلال إغلاق الباب الرئيسي المؤدي إلى المسجد (باب السوق) لساعات، ما يعيق وصول المواطنين والمصلين إليه.

    وفي سياق متصل، كانت قوات الاحتلال قد أبعدت رئيس مدير المسجد الإبراهيمي لمدة 12 يومًا، بذريعة مخالفة تعليمات الجيش الصهيوني، كما يخضع خمسة من موظفي المسجد للتحقيق على خلفية القضية ذاتها.

    ويتزامن ذلك مع استمرار منع طواقم بلدية الخليل من تقديم أي خدمات في محيط المسجد الإبراهيمي.

    المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

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