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    القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية خلال لقائه وزير الدفاع اللبناني: دعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه سياسة ثابتة ومبدئية لإيران

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