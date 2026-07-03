اللواء مجيد موسوي: لن نتوقّف لحظة عن تحقيق الأهداف السامية التي رسمها الامام الشهيد لمجتمعنا

اعلن قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني اللواء مجيد موسوي انه “فيما نودّع قائدنا الشهيد إلى مقامه الرفيع الأبدي نعاهده أنّنا لن نتوقّف لحظة عن تحقيق الأهداف السامية التي رسمها لمجتمعنا الإسلامي طوال فترة قيادته.”

وقال “موقفنا سيكون هو الموقف نفسه الذي أعلنه القائد الأعلى للثورة الشهيد آية الله علي الخامنئي بأنّ كل فرد من الأمة يُستشهَد على يد العدو هو موضوع مستقل في ملف الانتقام”.

واعتبر ان “الضربات القوية وغير المتوقّعة التي تلقّاها العدو لن تتوقّف لأنّ طريق النضال بين الحق والباطل ليس له نهاية”، وقال “أعلن للأمة الإيرانية الشريفة أنّ جنودكم المخلصين في قوات الفضاء قد ألقوا نيابةً عنكم غضبكم على رؤوس الأعداء وسيفعلون ذلك”.