الرئيس بري يبحث مع قائد الجيش ووزراء الصحة والإعلام آخر التطورات في عين التينة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، قائد الجيش العماد رودولف هيكل، حيث جرى عرض لآخر التطورات والمستجدات، لا سيما على الصعيدين الأمني والميداني.

كما التقى الرئيس بري وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، وبحث معه الأوضاع العامة، ولا سيما التداعيات الناجمة عن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان واستمرار الاحتلال.

وفي إطار اللقاءات، استقبل الرئيس بري أيضاً وزير الإعلام بول مرقص، حيث تناول البحث المستجدات الراهنة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: موقع المنار